Омские дети получили подарок — новую спортивную площадку и встречу со звёздами «Авангарда»

Эта площадка стала не только подарком для местной детворы, но и образцом ответственного отношения к окружающей среде. Резиновая крошка, из которой сделано покрытие, получена путём переработки старых шин, сданных омичами в рамках экологической акции сети АЗС «Газпромнефть» «Зелёный — новый чёрный». Этот проект — наглядный пример циркулярной экономики, когда старые вещи получают вторую жизнь, не загрязняя окружающую среду.
По словам руководителя социальных проектов АЗС «Газпромнефть» Александры Кушнарёвой, за три года омичи сдали на переработку около 17 тонн старых шин на АЗС сети и у академии «Авангард». Это значит, что они не только позаботились о чистоте города, но и дали вторую жизнь старым шинам.
Вторсырьё было отправлено на лицензированный завод для переработки в резиновый гранулят, который впоследствии использовали для производства покрытия спортивной площадки.
«Сеть АЗС “Газпромнефть” поддерживает стремление автомобилистов вести экологичный образ жизни. Открытие площадки из переработанных шин — это результат синергии бизнеса, спортивного клуба и жителей Омска в налаживании процесса вторичного использования ресурсов», — рассказала Александра.
Юные спортсмены встретились со звёздами «Авангарда».
«Уже несколько лет ХК “Авангард” поддерживает акции сети АЗС “Газпромнефть” по сбору старых шин на переработку. Уверен, жить экологично и внедрять привычки ответственного поведения в свою жизнь достаточно легко. Для этого, например, можно сдать изношенные покрышки на переработку. Вместе с жителями Омска нам удалось не только сделать город чище, но и дать шинам вторую жизнь», — отметил Антон Курьянов в начале поединка.
Игра получилась эмоциональной, всё как на взрослом хоккейном матче. Игроки приветствовали друг друга кулачками, как это делают спортсмены на профессиональном льду, и страстно боролись за победу под одобрительный гул местных болельщиков. После матча, который закончился ничьей, все участники собрались для общего фото на память и получили автографы от звёзд хоккея. Это был незабываемый день для юных спортсменов, их родителей и местных жителей, полный ярких эмоций и впечатлений.
К слову, в игре среди юношей выделялись две боевые девушки. За одну из команд на новой площадке играли две сестры — Лера и Лилия Михальцо. Они признались, что мероприятие им очень понравилось, так как они смогли встретиться со своими кумирами — профессиональными хоккеистами.
«Коробку с покрытием мы ждали очень долго и очень рады, что её построили. Я люблю хоккей, занимаюсь в академии “Авангард” и женской команде “Омские ракеты”, — рассказывает Лилия.
Её сестра, семиклассница Лера, уже шесть лет играет за дворовую команду. Она поддерживает инициативу компании «Газпромнефть» и сама активно участвует в сохранении природы.
«Я всегда убираю мусор, если увижу на улице», — призналась Лера.
Другой юный хоккеист, четвероклассник Илья Золяев рассказал, что год назад его впервые привели на «G-Drive Арену», и с тех пор он не пропускает ни одного матча «Авангарда». А в этом году начал играть в дворовой команде.
«Круто, что наша новая площадка сделана из переработанных шин, это экологично. Я сам стараюсь помогать природе, высаживаю деревья в парках с родителями и убираю мусор», — поделился Илья.
Пространство для важных уроков и новых побед.
Как рассказал общественный куратор строительства новой спортивной площадки, житель микрорайона Иван, раньше на её месте была обычная деревянная хоккейная коробка, и после дождя играть было невозможно.
«Когда я выступил с инициативой в домовом чате, мне предложили стать куратором проекта. Я написал обращения почти в сто организаций. Ответили только в сети АЗС “Газпромнефть”. Считаю, что подобные экологические проекты важны, я и раньше сдавал использованные шины для переработки, буду и дальше поддерживать проект», — отметил он.
«Это чудесно, что у детей есть возможность заниматься спортом рядом с домом. Площадка всегда будет занята. Мы периодически участвуем в экологических акциях, например, сдаём макулатуру, пластиковые крышки в рамках акции “Добрые крышечки”. Стараемся не отставать от тренда», — говорит местная жительница Ольга Коваленко.
«Для молодёжи такие инициативы важны: они видят пример, что в эпоху потребления можно приносить пользу, перерабатывать отходы и заново использовать старые вещи», — считает Анастасия Золяева, мама Ильи Золяева.
Омичка Олеся Полтева пришла на мероприятие с маленькой дочерью Лизой.
«Здорово, что наш город двигается в направлении, когда создаётся пространство, где дети могут заниматься спортом. И это пространство построено с помощью переработанных материалов. Тем более старые покрышки — сложный для переработки материал. Если его используют во благо детей и подростков, которые занимаются спортом, это польза со всех сторон. Я рада, что такие инициативы реализуются в городе», — считает она.
С родителями юных спортсменов солидарен тренер «Авангарда» Антон Курьянов.
«Вы видите, сколько ребятишек в майках “Авангарда” сегодня пришли. Если мы не будем рассказывать про возможность переработки отходов и учить бережно относиться к природе, то они никогда об этом не узнают. Спасибо сети АЗС “Газпромнефть”, которая реализует такие проекты и позволяет нам возвращать наших детей во дворы», — заявил он.
К слову, сезонные экологические акции по сбору изношенных шин на АЗС «Газпромнефть» в Омске проводятся с 2021 года. В них приняли участие сотни омичей, а также игроки хоккейного клуба «Авангард», показывая пример ответственного экологического поведения.
За пять лет существования проекта клиенты сети АЗС «Газпромнефть» в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Тюмени, Казани и Ярославле сдали на переработку более 6,5 тысячи тонн шин и сделали свои города чище.
Автор текста: Ольга Данилова.