Омские дети получили подарок — новую спортивную площадку и встречу со звёздами «Авангарда»

Игра получилась эмоциональной, всё как на взрослом хоккейном матче. Игроки приветствовали друг друга кулачками, как это делают спортсмены на профессиональном льду, и страстно боролись за победу под одобрительный гул местных болельщиков. После матча, который закончился ничьей, все участники собрались для общего фото на память и получили автографы от звёзд хоккея. Это был незабываемый день для юных спортсменов, их родителей и местных жителей, полный ярких эмоций и впечатлений.