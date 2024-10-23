В Челябинскую область не пропустили 22 т лука из Казахстана

Большегруз задержали на российско-казахстанской границе в Троицком районе. Водитель не смог представить на 22 тонны репчатого лука сопроводительные документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки.
«Отправитель товара намеревался транспортировать груз от имени незарегистрированного предпринимателя. Поставка была признана фиктивной, и груз был отправлен обратно в Казахстан», — рассказали в пресс-службе Челябинской таможни.
Только за сентябрь таможенниками выявлено 12 фактов подобных нарушений. Водители пытались провезти свыше 230 тонн товара по документам с недостоверными сведениями.