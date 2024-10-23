На улице холодает, а в домах ни света, ни воды: жители Кишинева останутся без элементарных удобств — список улиц

Вот адреса, по которым в эту среду запланированы отключения.
Ботаника:
- бул. Дечебал, 63, Минск, 24, 26, 26/2, 28, Н. Титулеску, 4A, 4a, 6, Сармизеджетуса, 1 — с 08:50 до 16:50.
Центр:
- ул. А. Матеевича, 999, А. Крихан, 11−33, 33/3, 12−32, 38A, 38B, 42−44, Дымбулуй, 2, 2B, 3, Др. Виилор, 1, 2/4, Тимиш, 3−15, 19/1, 999, 10−26, 32/1, 32/2, 32/3, 34, 34/2A, Университэций, 25- с 09:00 до 17:00.
- ул. Измаил, 96 — с 10:30 до 17:00.
Рышкановка:
- ул. М. Костин, 13/7, 13/8, Mосковский пр-т, 12, 12/4, 14/1 — с 09:50 до 17:00.
О плановых отключениях на среду предупреждает поставщик.
Так, с 09:30 до 17:00 воды не будет у потребителей, проживающих в Дурлештах по адресам:
- Триколорулуй, 20−24, Тинеретулуй, пер. Тинеретулуй, 1−9, Е. Дога, Э. Лотяну, Д. и А. Теодорович, Кантиней, Ательерелор, М. Костин, 9, 11, Г. Уреке, 1−15, 2−10 (в том числе с дробью), Картуша, 39, 48−54, 77 (в том числе с дробью), 79, 83, 85, 93, 93/2, 95/2−5, Н. Димо, 22 (в том числе с дробью), Кэприяна, Н. Тестемицану, 61, Рахулянка, пер. Кодрилор, 1, 2.
- С 09:00 до 15:00 воды не будет по ул. А. Маринеску, Д. Морилор, А. чел Бун, Л. Деляну, ул. И пер. Редиул Мик, Шт. Водэ, 78−88, пер. Л. Демьян.
С 09:30 до 17:00 отключения запланированы в Трушенах:
- ÎP «Meliorator», ÎP «Victoria», ÎP «Cultivator», ÎP «Automobilist», ÎP «Poiana Silvică», ÎP «La Fîntînă», ÎP «Luceafărul», ÎP «Pădureţ», «Luceafăr Pârlea», ÎP «Luceafărul», ÎP «Zdarovia», ÎP «Poiana Viilor», ÎP «Valea Salcâmilor», ÎP «Valea Spicurilor», шоссе Балкань, 45.
Потребителей призывают запастись водой на время проводимых работ.