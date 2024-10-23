Казахстан назвали одной из лучших стран для путешествий

«Best in Travel 2025 — это наша последняя версия ежегодного любовного послания миру. Мы гордимся теми направлениями, которые включили в это издание, и рады делиться глубоким пониманием и местными знаниями, лежащими в основе наших рекомендаций. Мы уверены, что наш список вдохновит путешественников на новые открытия в следующем году», ― отметила старший вице-президент по контенту и исполнительный редактор LonelyPlanet Нитя Чамберс.