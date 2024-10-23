В Красноярск идет ощутимое потепление

Днем 23 октября в Красноярске ожидается лишь 0, +2 °C. Будет облачно с прояснениями, временами — с мокрым снегом. Ветер — северо-западный 4−9 м/с.
В ночь на 24 октября синоптики прогнозируют заморозки до −4, −6 °C, юго-восточный ветер 1−5 м/с и преимущественно без осадков. Днем в четверг обещают +4, +6 °C, переменную облачность, небольшой дождь, мокрый снег и ветер до 5−10 м/с. На дорогах гололедица.
В пятницу и на выходных в дневные часы воздух будет прогреваться до +7, +10 °C, по ночам — от +1 до +4 °C. Временами ожидается слабый дождь, в субботу — еще и порывистый юго-западный ветер до 13 м/с. А в воскресенье повысится атмосферное давление — до 751 мм рт.