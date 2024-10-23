В Красноярск идет ощутимое потепление

В пятницу и на выходных в дневные часы воздух будет прогреваться до +7, +10 °C, по ночам — от +1 до +4 °C. Временами ожидается слабый дождь, в субботу — еще и порывистый юго-западный ветер до 13 м/с. А в воскресенье повысится атмосферное давление — до 751 мм рт.