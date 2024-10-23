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Новогодний банкет в белорусском санатории обойдется в 250 рублей с человека

Стоимость банкета на Новый год в санаториях назвали в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Новогодний банкет в белорусском санатории обойдется в среднем в 250 рублей с человека. Об этом рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, пишет Sputnik.by.

По его словам, в ноябре забронированы 88% мест, а что касается бронирования по декабрю, то цифра составляет 65%. Он отметил, что по январю — 57%.

— Стоимость новогоднего банкета в белорусском санатории в среднем составит 250 белорусских рублей с человека, — отметил Болбатовский.

Он добавил, что в летний период стоимость одного койко-дня в белорусских санаториях была 125 рублей при учете повышенного спроса. Директор уточняет, что в декабре указанная цифра вырастет.

Он акцентировал внимание на том, что стоимость одного койко-дня в санаториях Беларуси в период новогодних праздников будет 139 рублей.

— Это по сравнению с прошлым годом рост в пределах 10%.

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