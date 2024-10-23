Многодетным свердловским семьям разрешили безлимитно посещать музеи

Областные государственные и муниципальные музеи должны не реже одного раза в месяц предоставлять многодетным семьям возможность бесплатно посещать их выставки. Исключение составляют выставки с экскурсионным сопровождением и выставки, размещенные в музеях и учреждениях культуры и искусства другими организациями на договорных условиях.
Чтобы получить бесплатный билет, нужно показать удостоверение многодетной семьи и паспорт. Это нужно будет сделать каждому члену семьи старше 14 лет. Кроме того, детям понадобятся свидетельства о рождении.