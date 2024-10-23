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Многодетным свердловским семьям разрешили безлимитно посещать музеи

В Свердловской области многодетные семьи теперь могут бесплатно ходить в музеи и на выставки, когда захочется, сообщает департамент информационной политики региона. Раньше они могли посещать их только один раз в месяц.

Источник: ЕАН

Областные государственные и муниципальные музеи должны не реже одного раза в месяц предоставлять многодетным семьям возможность бесплатно посещать их выставки. Исключение составляют выставки с экскурсионным сопровождением и выставки, размещенные в музеях и учреждениях культуры и искусства другими организациями на договорных условиях.

Чтобы получить бесплатный билет, нужно показать удостоверение многодетной семьи и паспорт. Это нужно будет сделать каждому члену семьи старше 14 лет. Кроме того, детям понадобятся свидетельства о рождении.

искусство
выставки и музеи