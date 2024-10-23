Тепло подается только в половину домов Краснодара

-Конечно, мы включаем всех, даже должников. А потом уже регулируем с ними вопросы погашения счетов в судах, либо заключаем соглашения о реструктуризации, — поясняет директор по сбыту Краснодартеплоэнерго Дмитрий Середенко. — Но и непосредственно пуск тепла в дома — это не самый финальный этап. Далее уже управляющие компании выполняют регулировку непосредственно внутри многоэтажек. Особенно это актуально там, где по одним стоякам теплоноситель идет, а другие трубы в одном и том же здании — холодные. Чаще всего это происходит из-за завоздушивания, которое устраняется обслуживающей организацией или самими жителями путем стравливания воздуха.