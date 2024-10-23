Тепло подается только в половину домов Краснодара

В Краснодаре на сегодня тепло в краевой столице подано практически во все социальные учреждения и почти в половину многоэтажек. Остальные по-прежнему не спешат подавать заявки тепловикам:
— На 22 октября есть 2500 таких запроса от управляющих компаний, ТСЖ и прочих организаций, а всего объектов у нас вдвое больше — свыше пяти тысяч! — констатирует руководитель тепловой инспекции Краснодартеплоэнерго Георгий Каплер. — Автоматически ресурс подается всем, когда среднесуточная температура хотя бы пять суток держится менее восьми градусов. У нас пока теплее, поэтому до похолодания основанием для пуска тепла является именно заявка.
При этом тепловики отмечают, что к технической готовности домов у специалистов претензий нет: выявленные нарушения были устранены, и уже все получили акты готовности, которые выписываются комиссионно. Однако ряд УК и ТСЖ имеют долги за потребленное тепло и горячую воду: сумма неплатежей только в краевой столице превышает 200 миллионов рублей.
В частности, среди злостных должников следующие УК: «Добродом-ЮГ», «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС», «ЖК Платановый», «Кубань-Сервис», «Надежная», «МИР», «СИСТЕМАГРАД», «Умный Дом». а также ТСЖ: «Жемчужина», «Забота», «Победа 33», «Симф-26» и ЖСК-55. Причем некоторые накопили неплатежей с одного дома на сумму более миллиона рублей!
-Конечно, мы включаем всех, даже должников. А потом уже регулируем с ними вопросы погашения счетов в судах, либо заключаем соглашения о реструктуризации, — поясняет директор по сбыту Краснодартеплоэнерго Дмитрий Середенко. — Но и непосредственно пуск тепла в дома — это не самый финальный этап. Далее уже управляющие компании выполняют регулировку непосредственно внутри многоэтажек. Особенно это актуально там, где по одним стоякам теплоноситель идет, а другие трубы в одном и том же здании — холодные. Чаще всего это происходит из-за завоздушивания, которое устраняется обслуживающей организацией или самими жителями путем стравливания воздуха.
Чтобы в квартирах было комфортно, коммунальщики рекомендуют жителям активнее просить свои управляющие компании и ТСЖ запускать тепло в дома. А там, где пуск уже произошел, нужно устранять завоздушивание. При этом эксперты напоминают, что критерием качества отопления является не температура батарей, а температура в жилых помещениях:
-Если утвержденный законом температурный график, в соответствии с которым и подается ресурс, — говорят в ресурсоснабжающих организациях. — То есть, нет смысла топить по максимуму, если на улице нет морозов: в таком случае жители будут открывать форточки и фактически отапливать улицу, а квитанции за отопление при этом придут внушительные. Разработаны эти правила таким образом, чтобы обеспечивать в комнатах минимальную температуру в 18 градусов, в угловых — на два градуса больше.
Чтобы улучшить комфорт в квартирах, тепловики жителям Краснодара нужно призывать свои управляющие компании открывать задвижки в домах, а затем проводить регулировку теплоносителя непосредственно по внутридомовым сетям.
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