В Узбекистане иностранные инвестиции с 2017 года превысят $100 млрд

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Узбекистане общая сумма привлеченных иностранных инвестиций в 2017—2024 годы превысит $100 млрд. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева по вопросам локализации, развития государственно-частного партнерства, привлечения иностранных инвестиций.
Речь шла о динамике иностранных инвестиций и дальнейших планах.
Согласно озвученным данным, за последние семь лет в республику поступило более $78 млрд иностранных инвестиций, за девять месяцев этого года — $23 млрд 660 млн. Также запущено 120 крупных производственных объектов на сумму $4 млрд 600 млн.
«Этот темп будет сохраняться до конца года. Таким образом, ожидается, что общая сумма привлеченных иностранных инвестиций в 2017—2024 годы превысит 100 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.
В настоящее время во всех отраслях реализуют 366 крупных проектов на $140 млрд. В рамках инвестиционных проектов ежегодно импортируют оборудование, сырье и стройматериалы на $15 млрд. Отмечалось, что в каждом проекте можно увеличить долю местной продукции.
Такие возможности есть и в крупных отраслях страны. Так, в соответствии с программой развития энергетической отрасли до 2030 года построят 164 энергетических объекта на $36 млрд. Из них 88 — на основе государственно-частного партнерства.
В горнодобывающей промышленности также принята программа на $1 млрд 230 млн. К крупным комбинатам отрасли на взаимовыгодной основе привязаны местные предприятия.
Много неиспользованных возможностей и в автопроме. В соседних странах годовой спрос на автомобильные запчасти составляет $1 млрд.
Как отмечалось, при локализации нужно уделять особое внимание производству продукции, конкурентоспособной как по цене, так и по качеству, а также увеличению экспорта.
Также подчеркнута необходимость формирования конкретных проектов по этим направлениям и превращения возможностей в результаты. Высказаны предложения по развитию кооперации между отраслями промышленности и регионами, увеличению доли отечественной продукции и услуг в госзакупках.
«Недавно были утверждены инвестиционные проекты на 30 миллиардов долларов на основе государственно-частного партнерства. В частности, предусмотрены программы на 10 миллиардов долларов в сфере транспорта, 6 миллиардов долларов — в социальной и 5 миллиардов долларов — в коммунальной сфере», — говорится в сообщении.
Президент определил задачи по привлечению инвесторов к этим проектам и эффективному направлению средств.