Худеющий кот Крошик снялся в хэллоуинской фотосессии в Перми

Кот Крошик из Перми, который продолжает свой путь к похудению, снялся в фотосессии на тему Хэллоуина.
Фотографии популярного пермского кота были опубликованы в телеграм-канале реабилитационной клиники DogMass, в которой питомец живёт и проходит восстановление. На снимках Крошик предстал перед подписчиками на большом оранжевом пуфике, на фоне кота заметно традиционные для этого праздника декорации в виде тыкв, паутины и пауков. «Главная тыковка», — написала о Крошике автор канала и ветеринарный врач Екатерина.
Как рассказало сообщество реабилитационного центра в соцсети «ВКонтакте», фотозона в честь октябрьского праздника была создана не только для кота Крошика, но и для всех посетителей клиники.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об успехах необычного кота из Перми. Крошик был обнаружен волонтёрами в подвале одной из больниц. На тот момент питомец весил 17 килограмм. За несколько недель нахождения в клинике коту удалось не только получить большую популярность в России и за рубежом, но и похудеть на несколько килограммов. Сейчас вес Крошика снизился до 14 килограмм.