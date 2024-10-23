Худеющий кот Крошик снялся в хэллоуинской фотосессии в Перми

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об успехах необычного кота из Перми. Крошик был обнаружен волонтёрами в подвале одной из больниц. На тот момент питомец весил 17 килограмм. За несколько недель нахождения в клинике коту удалось не только получить большую популярность в России и за рубежом, но и похудеть на несколько килограммов. Сейчас вес Крошика снизился до 14 килограмм.