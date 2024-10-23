Сегодня в Уфе на месяц закроют Шакшинский мост. Горожанам предлагают несколько альтернатив для передвижения по городу.
По данным Минтранса Башкирии, все движения на мосту прекратятся к 20 часам вечера. Полное закрытие продлится до 24 ноября. Это необходимо для сведения левой и правой частей мостового сооружения в единое целое.
«В период перекрытия мостового сооружения изменена схема движения муниципальных маршрутов. Доступен речной паром на переправе “Князево”. Переправа будет работать с 8 до 18 часов, но для дежурных экстренных машин она доступна круглосуточно. Жители также смогут воспользоваться городской электричкой», — отметили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что на время перекрытия на территории городской агломерации будет ходить 54 электропоезда в сутки, 35 из них в маршруте имеют участок Дема — Шакша.
Работа общественного транспорта пересмотрена, автобусы № 35к, № 221, № 225 будут подвозить пассажиров к станции «Шакша» в сответсвии с расписанием поездов.
Автолюбители смогут пользоваться дорогой по федеральной трассе М-5 с заездом через Восточный выезд (платно), Нагаевское шоссе и Оренбургский тракт.