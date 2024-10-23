Редкая тропическая рыба обнаружена в Приморье

«Из-за продолжающегося периода потепления всё чаще наблюдается увеличение количества и численности южных “мигрантов” в водах Японского и Охотского морей. Поимка в Приморском крае теплолюбивого и относительно глубоководного зеркального солнечника в конце октября у берега при температуре воды ниже 15 градусов расширяет представление о его экологии. К сожалению, само их существование будет под угрозой, когда холодные воды моря отрежут их от ещё тёплых бухт и заливов», — рассказали сотрудники музея.