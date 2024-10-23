Редкая тропическая рыба обнаружена в Приморье

В Приморье, в бухте Валентин, обнаружили редкую тропическую рыбу — зеркального солнечника. Этого теплолюбивого гостя не часто встречают в приморских водах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ННЦМБ ДВО РАН.
Зеркальный солнечник широко распространен в тропических и субтропических водах западной части Тихого океана от Японии и южных Курильских островов до Австралии и Новой Зеландии. Он обитает в прибрежных водах и на вершинах подводных гор. Плавает данная рыба в придонных слоях на глубинах 150−300 м.
22 октября сотрудники музея ННЦМБ ДВО РАН обнаружили зеркального солнечника в Приморье. До настоящего времени известны единичные случаи находок этого вида.
«Из-за продолжающегося периода потепления всё чаще наблюдается увеличение количества и численности южных “мигрантов” в водах Японского и Охотского морей. Поимка в Приморском крае теплолюбивого и относительно глубоководного зеркального солнечника в конце октября у берега при температуре воды ниже 15 градусов расширяет представление о его экологии. К сожалению, само их существование будет под угрозой, когда холодные воды моря отрежут их от ещё тёплых бухт и заливов», — рассказали сотрудники музея.
Подходящими для зеркального солнечника условиями является юг Приморья, в районе Дальневосточного морского заповедника. В 2019 году его встречали в бухтах Сивучья, Астафьева, Горшкова и Средняя.
Напомним, большую акулу встретили в районе мыса Тобизина в конце сентября. Группа людей вышла в море на лодке. Хищница сновала туда-сюда вокруг плавсредства, пока ее снимали на видео. Автор ролика взволновано сообщила, что выбралась из воды не за долго до встречи с хищницей.