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В Свердловскую область пришла холодная воздушная масса

Похолодание пришло на Средний Урал.

Сейчас в Олбани: +18° 3 м/с 59% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловскую область пришел атмосферный фронт. В связи с этим в регион начала поступать холодная воздушная масса. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

— Холодный воздух распространяется в тылу циклона, находящегося в районе побережья Баренцева моря. Однако дневные температуры в регионе останутся практически без изменений: влияние циклона разрушает приземную инверсию, обеспечивая нормальное изменение температуры воздуха в зависимости от высоты, — рассказал синоптик Пулин.

Умеренное тепло пока будет сохраняться в области. При прояснениях возможны потепления до +10 градусов. С приходом циклона в области заметят небольшие дожди.

Так, 24 октября в регионе воздух прогреется до +7 градусов. На следующий день температура воздуха опустится на один градус. 26 октября ожидается +5 градусов. 27 и 28 октября похолодает до +3. 29 числа прогнозируется +4.