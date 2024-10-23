В Свердловскую область пришла холодная воздушная масса

В Свердловскую область пришел атмосферный фронт. В связи с этим в регион начала поступать холодная воздушная масса. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
— Холодный воздух распространяется в тылу циклона, находящегося в районе побережья Баренцева моря. Однако дневные температуры в регионе останутся практически без изменений: влияние циклона разрушает приземную инверсию, обеспечивая нормальное изменение температуры воздуха в зависимости от высоты, — рассказал синоптик Пулин.
Умеренное тепло пока будет сохраняться в области. При прояснениях возможны потепления до +10 градусов. С приходом циклона в области заметят небольшие дожди.
Так, 24 октября в регионе воздух прогреется до +7 градусов. На следующий день температура воздуха опустится на один градус. 26 октября ожидается +5 градусов. 27 и 28 октября похолодает до +3. 29 числа прогнозируется +4.