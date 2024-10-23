Во Владивостоке усилили контроль за дорогами из-за непогоды

Сильный дождь, обрушившийся на Приморье и его столицу, стал причиной пробок, отключения электричества и сбоя в работе некоторых светофоров. Из-за штормового предупреждения в школах в среду введено свободное посещение, оперативные службы города переведены в режим повышенной готовности. На все поступающие от горожан сообщения специалисты стараются реагировать максимально быстро. В период разгула стихии во Владивостоке усилен контроль за ситуацией на дорогах.
«Сегодня провели подключение отключившихся светофоров на Борисенко, 62, перекрестке улиц Выселковой и Лоскутова, а также на Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова, Нейбута и Ладыгина. В настоящее время ведутся работы по восстановлению подключения светофора на Адмирала Горшкова, 32, который временно находится в “желтом мигании”, — сообщил ведущий специалист ЦОДД Алексей Чертов.
К автоматизированной системе управления дорожным движением Владивостока подключены порядка 90 светофоров в разных районах города, поэтому специалисты видят малейший сбой в режиме онлайн. Часть дорожных приборов по регулировке движения еще предстоит «завести» в систему, поэтому жители города могут сообщать о каких-то неисправностях, чтобы ускорить сроки ремонта. Сообщения можно отправлять в телеграм-канал @codd_vl. По словам представителей ЦОДД, любая информация, которая поступает о неисправных светофорах или кнопках табло вызова пешехода, передается в работу ремонтной бригаде.
Отметим, по информации мэрии, в приморской столице с утра выпало 30 миллиметров осадков, дожди сопровождаются сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду. Дождь еще продолжается, поэтому пешеходам и автолюбителям стоит быть максимально осторожными.