Во Владивостоке усилили контроль за дорогами из-за непогоды

Сильный дождь, обрушившийся на Приморье и его столицу, стал причиной пробок, отключения электричества и сбоя в работе некоторых светофоров. Из-за штормового предупреждения в школах в среду введено свободное посещение, оперативные службы города переведены в режим повышенной готовности. На все поступающие от горожан сообщения специалисты стараются реагировать максимально быстро. В период разгула стихии во Владивостоке усилен контроль за ситуацией на дорогах.