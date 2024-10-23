Юрист Адамс дал советы ростовчанам по защите стариков от мошенников

Ростовчанам рассказали, как защитить пенсионеров от мошенников. Об этом сообщили в NEWS.ru со ссылкой на юриста Давида Адамса.
По словам специалиста, пожилым людям нужно объяснить, что нельзя сообщать личную информацию по телефону незнакомым. Также пожилым людям необходимо объяснить, что нельзя называть неизвестным номера банковских карт, ПИН-коды, пароли от онлайн-банкинга или коды из СМС-сообщений.
— Важно подчеркнуть, что настоящие сотрудники банков и государственных органов никогда не запрашивают такую информацию по телефону, — прокомментировал эксперт.
Специалист посоветовал установить на смартфоны пенсионеров приложения, которые помогут защитить их. Так, установленная программа будет блокировать звонки с подозрительных номеров или предупреждать о потенциальной угрозе.