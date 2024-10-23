Юрист Адамс дал советы ростовчанам по защите стариков от мошенников

По словам специалиста, пожилым людям нужно объяснить, что нельзя сообщать личную информацию по телефону незнакомым. Также пожилым людям необходимо объяснить, что нельзя называть неизвестным номера банковских карт, ПИН-коды, пароли от онлайн-банкинга или коды из СМС-сообщений.