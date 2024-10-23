Во Владивостоке студент колледжа вывел соседей из задымлённого дома

Во Владивостоке студент Колледжа машиностроения и транспорта Никита Коротков, обучающийся специальности машинист локомотива, помог жителям второго этажа многоквартирного дома выбраться на улицу, когда в подъезде здания произошло задымление. О своем учащемся с гордостью сообщил Telegram-канал учебного заведения.
Как сообщает паблик колледжа, дым заполнил коридоры здания, где живёт Никита, после того как в мусоропроводе загорелся мусор. Вероятно, возгорание произошло из-за брошенного в шахту горящего окурка.
«Никита повел себя, как настоящий мужчина», — написали сотрудники колледжа, назвав поступок юноши героическим.
Сообщается, что, спасая соседей, Никита надышался дымом и попал в больницу. Однако сейчас его здоровью ничего не угрожает.