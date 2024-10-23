Маргарита Симоньян в Казани призвала изучать китайский язык

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала изучать китайский язык. По ее мнению, КНР в ближайшее время будет оставаться мощнейшей экономикой мира и двигателем прогресса. Об этом она сказала в рамках саммита БРИКС в Казани.
«Очевидно, что двигателем роста экономического, вообще прогресса будет оставаться Китай. С этой точки зрения не учить китайский как раз недальновидно, а учить китайский нужно», — высказала свою позицию Маргарита Симоньян.
Также главный редактор добавила, что ее дети свободно владеют китайским языком.