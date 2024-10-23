От хабанеры до «Калинки»: первый день саммита БРИКС завершил концерт стран-участниц

В ресторане культурно-развлекательного комплекса модный показ одежды, преимущественно из меха, представили отечественные, и казанские в том числе, бренды.
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ».
Последовавший затем двухчасовой концерт, режиссером которого стал Ханс-Йоахим Фрай, тоже начался с дефиле. В стилизованных под национальные одежды нарядах зрителей поприветствовали десять девушек-представительниц стран БРИКС.
Соведущей концерта в пару к Амиру Ахмадишину пригласили Оксану Федорову — победительницу конкурсов «Мисс Россия-2001» и «Мисс Вселенная-2002», оперную певицу и телеведущую. Каждому артисту аккомпанировал оркестр Татарского академического государственного театра оперы и балета. Участники гала-концерта исполняли по две композиции: одну из мировой оперной сокровищницы, вторую — из национального репертуара. Зрители внимательно всматривались и вслушивались в каждого нового исполнителя на сцене — ассоциативно вечер напоминал конкурс «Евровидение», только среди стран Востока.
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ».
Китайская певица Чжан Мэнвэнь открыла вокальный парад, блеснув вокалом на русском языке с арией Людмилы из оперы «Руслан и Людмила», а затем на родном языке песню «Я люблю тебя, Китай». Представитель Индии Анандо Мукерджи исполнил арию Калафа из оперы «Турандот». Темпераментный артист сорвал овации сначала арией Мефистофеля из одноименной оперы, а затем не менее эмоциональной песней своей родины.
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ».
Удивление, а затем добрую улыбку и шквал аплодисментов вызвал у публики обаятельный и открытый Сиябулела Нтлале — певец из ЮАР. Еще большим открытием для зрителей стал гость из Саудовской Аравии — обладатель необычно высокого для мужчины голоса Хайран Альзахрани. В его исполнении ария из оперы Верди «Ринальдо», а затем и «Aala Wa Amjadu» оказались самыми необычными номерами гала-концерта.
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ».
Выступили на казанской сцене певец из Египта Хани Абдельзахер с романсом Радамеса из оперы «Аида» и ариозо Германа из оперы «Пиковая дама», представительница ОАЭ Фатима Альхашми с хабанерой из «Кармен», певица из Ирана Маша Салими с арией Русалки из одноименной чешской оперы Антонина Дворжака. Россию представили скрипач Павел Милюков, солистка Мария Баракова, а также заслуженная артистка республики Эльмира Калимуллина, Ришат Тухватуллин и Айдар Сулейманов от Татарстана.
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ».
Завершился концерт хоровым исполнением вместе с залом «Калинки», «Подмосковных вечеров» и всемирно известной мажорной застольной песней «Libiamo» из оперы Верди «Травиата». Полные впечатлений и наблюдений для сравнений, после концерта зрители поспешили обсудить друг с другом увиденное и услышанное, составляя свой топ фаворитов.