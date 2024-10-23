От хабанеры до «Калинки»: первый день саммита БРИКС завершил концерт стран-участниц

Удивление, а затем добрую улыбку и шквал аплодисментов вызвал у публики обаятельный и открытый Сиябулела Нтлале — певец из ЮАР. Еще большим открытием для зрителей стал гость из Саудовской Аравии — обладатель необычно высокого для мужчины голоса Хайран Альзахрани. В его исполнении ария из оперы Верди «Ринальдо», а затем и «Aala Wa Amjadu» оказались самыми необычными номерами гала-концерта.