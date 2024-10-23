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Время наводнений. Ветер в Петербурге будет гнать воду из залива и поднимать Неву

Погода в Петербурге сегодня будет сложной. Ожидается дождь и ветер, хотя температура остаётся высокой.

Сейчас в Олбани: +18° 3 м/с 59% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: Reuters

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 октября в городе облачная погода, утром и днем кратковременные дожди, местами гроза. Ветер ночью юго-западный, западный умеренный, утром и днем западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся несильно, до 7−9 градусов, днем составит 9−11 градусов.

Сегодня регион окажется под влиянием тыловой части уходящей на восток фронтальной волны, сообщает центр «ФОБОС». Ветер западный 6−11 м/с, с порывами до 13−18 м/с, на побережье Финского залива до 20 м/с. Ветер такого направления и скорости поспособствует нагону воды из Финского залива в сторону Санкт-Петербург, и уровень воды в водных артериях Северной столицы может достичь 110−130 см. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Завтра, 24 октября, по данным СЗ УГМС, ожидается облачная с прояснениями погода, утром и днем небольшой дождь, ветер, порывистый. Температура воздуха ночью 6−8, днем 9−11 градусов.