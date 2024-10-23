Время наводнений. Ветер в Петербурге будет гнать воду из залива и поднимать Неву

Сегодня регион окажется под влиянием тыловой части уходящей на восток фронтальной волны, сообщает центр «ФОБОС». Ветер западный 6−11 м/с, с порывами до 13−18 м/с, на побережье Финского залива до 20 м/с. Ветер такого направления и скорости поспособствует нагону воды из Финского залива в сторону Санкт-Петербург, и уровень воды в водных артериях Северной столицы может достичь 110−130 см. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.