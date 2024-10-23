Воронежский «Факел» минимально уступил питерскому «Зениту»

У «Факела» при всем территориальном преимуществе моментов для успеха набралось немного. Удар Евгения Маркова с разворота, в створ со стандартов — пожалуй, все.

Воронеж провел очень хороший матч и своей игрой вселил в болельщиков оптимизм на будущее. К слову, всю встречу шло своеобразное голосовое соревнование между гостевым сектором и местными фанами. Здесь закономерная ничья — обе стороны здорово поддерживали свою команду.