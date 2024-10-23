Воронежский «Факел» минимально уступил питерскому «Зениту»

Последний матч группового турнира розыгрыша кубка России между «Факелом» и «Зенитом» с точки зрения распределения мест не решал ничего — питерцы идут дальше, Воронеж в кубковом турнире свое выступление закончил. Но игровые амбиции никто не отменял и встреча получилась живой, интересной, хотя мяч забит был всего один.
Первые полчаса хозяева провели очень хорошо, создали не один подход на голевую ситуацию, однако до острых моментов дело так и не дошло. «Зенит» угрожал воротам Виталия Гудиева значительно реже, зато эффективнее — удар с разворота Александра Соболева в ближний угол можно назвать голевым. Бил нападающий из пределов штрафной, в ближний угол — вратарь воронежцев спас свою команду.
В самом конце тайма после борьбы за мяч в середине поля игроки «Факела», желая сохранить его, отыгрались назад. Пас вышел нерасчетливым, к тому же питерские нападающие включили знатную скорость и Александр Ерохин, получив своевременную передачу от партнера, переиграл Гудиева — 0:1.
Во втором тайме «Факел» атаковал практически все время, а мячи влетали в сетку ворот хозяев. Правда, все они забивались не по правилам и счет оставался прежним, а однажды, когда Андрей Мостовой убежал от защитника, переиграл вратаря и уже видел мяч в сетке, его с ленточки вынес Владислав Мастерной.
У «Факела» при всем территориальном преимуществе моментов для успеха набралось немного. Удар Евгения Маркова с разворота, в створ со стандартов — пожалуй, все.
Воронеж провел очень хороший матч и своей игрой вселил в болельщиков оптимизм на будущее. К слову, всю встречу шло своеобразное голосовое соревнование между гостевым сектором и местными фанами. Здесь закономерная ничья — обе стороны здорово поддерживали свою команду.
Дмитрий Пятибратов, главный тренер «Факела»: «Качество футбола было хорошее, думаю, болельщики не были разочарованы».