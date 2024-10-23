Белорусы могут получить водительские права в России без пересдачи экзаменов

Говорится, что сейчас можно считать реализованной инициативу Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту, которая связана со внесением изменений в нормативные акты Беларуси и России о выдаче национальных водительских удостоверений одного государства — участника Союзного государства на основании иностранных водительских удостоверений, выданных в другом государстве — участнике Союзного государства и без прохождения обучения, а также без сдачи теоретического, практического экзамена.