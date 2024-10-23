Белорусы могут получить водительские права в России без пересдачи экзаменов. Подробности озвучили БелТА в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
Сообщается, что 22 октября во время заседания Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту, которое состоялось в Москве, парламентарии двух стран обсудили вопросы, касающиеся сближения законодательства Беларуси и России в части порядка выдачи национальных водительских удостоверений одного государства-участника на основании иностранных водительских удостоверений, которые были выданы в другой стране.
Говорится, что сейчас можно считать реализованной инициативу Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту, которая связана со внесением изменений в нормативные акты Беларуси и России о выдаче национальных водительских удостоверений одного государства — участника Союзного государства на основании иностранных водительских удостоверений, выданных в другом государстве — участнике Союзного государства и без прохождения обучения, а также без сдачи теоретического, практического экзамена.
«Были достигнуты договоренности о скоординированном внесении соответствующих изменений в законодательство двух стран», — сказано в сообщении.
Уточняется, что, согласно с ними, предусмотрена возможность сохранения гражданами Беларуси, получившими вид на жительство или же гражданство России, права управления транспортными средствами на территории РФ на основании национальных водительских удостоверений, которые были выданы в Беларуси до момента истечения срока их действия.
Также говорится, что в России выдача российских национальный водительский прав гражданам Беларуси и РФ осуществляется на основании имеющихся у них иностранных водительских удостоверений, которые были выданы в Беларуси, без проведения экзаменов.
Кроме того, подчеркивается, что в Беларуси исключена возможность сдачи теоретического экзамена при выдаче гражданину России или Беларуси водительских прав на основании водительского удостоверения, которое было выдано компетентным органов РФ.
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