Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская прокуратура сообщила о воздушных пустотах в асфальте после ремонта на Маяковского

Прокуратура Центрального округа города Омска выявила нарушения законодательства в дорожно-транспортной сфере при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»; об этом в среду, 23 октября 2024 года заявили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, в апреле 2024 года между муниципалитетом и ООО «СПК “Дорстрой” был заключен контракт на ремонт дороги по улице Маяковского в центре города, который нужно было завершить до 1 августа 2024 года. Однако работы не были завершены в срок, а по состоянию на октябрь техническая готовность составляет 95,1%.

«Кроме того, испытание образцов уложенного асфальтобетона показало несоответствие содержания воздушных пустот верхнего дорожного покрытия вблизи здания № 70 по ул. Маяковского и вблизи ост. Степная», — указано в официальном сообщении.

Для устранения указанных нарушений прокуратура внесла директору ООО «СПК “Дорстрой” представление, а также вынесла постановление о привлечении его к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов.

Прокуратура