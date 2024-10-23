Омская прокуратура сообщила о воздушных пустотах в асфальте после ремонта на Маяковского

По информации ведомства, в апреле 2024 года между муниципалитетом и ООО «СПК “Дорстрой” был заключен контракт на ремонт дороги по улице Маяковского в центре города, который нужно было завершить до 1 августа 2024 года. Однако работы не были завершены в срок, а по состоянию на октябрь техническая готовность составляет 95,1%.