Омская прокуратура сообщила о воздушных пустотах в асфальте после ремонта на Маяковского

По информации ведомства, в апреле 2024 года между муниципалитетом и ООО «СПК “Дорстрой” был заключен контракт на ремонт дороги по улице Маяковского в центре города, который нужно было завершить до 1 августа 2024 года. Однако работы не были завершены в срок, а по состоянию на октябрь техническая готовность составляет 95,1%.
«Кроме того, испытание образцов уложенного асфальтобетона показало несоответствие содержания воздушных пустот верхнего дорожного покрытия вблизи здания № 70 по ул. Маяковского и вблизи ост. Степная», — указано в официальном сообщении.
Для устранения указанных нарушений прокуратура внесла директору ООО «СПК “Дорстрой” представление, а также вынесла постановление о привлечении его к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов.