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Количество тревожных кнопок вырастет в общественном транспорте Хабаровска

Сейчас оборудование есть в 20 автобусах.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске к концу 2025 года в четыре раза вырастет число тревожных кнопок в общественном транспорте. На нее водитель наживает в экстренных случаях, тогда на место приезжает Росгвардия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Сейчас такая кнопка есть в более, чем 20 автобусах города. Уже через год число единиц транспорта, где установят оборудование, должно вырасти в три раза, говорят в мэрии.

«Системами оповещения к концу 2025 будут оснащены более 60 единиц общественного транспорта, к ним относятся автобусы, трамваи, троллейбусы», — рассказали в администрации Хабаровска.

В основном, тревожная кнопка есть у муниципальных перевозчиков. Частным компаниям для усиления безопасности нужно подключиться к спутниковой системе навигации «Глонасс», чтобы можно было отслеживать их маршрут.