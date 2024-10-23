Количество тревожных кнопок вырастет в общественном транспорте Хабаровска

В Хабаровске к концу 2025 года в четыре раза вырастет число тревожных кнопок в общественном транспорте. На нее водитель наживает в экстренных случаях, тогда на место приезжает Росгвардия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сейчас такая кнопка есть в более, чем 20 автобусах города. Уже через год число единиц транспорта, где установят оборудование, должно вырасти в три раза, говорят в мэрии.
«Системами оповещения к концу 2025 будут оснащены более 60 единиц общественного транспорта, к ним относятся автобусы, трамваи, троллейбусы», — рассказали в администрации Хабаровска.
В основном, тревожная кнопка есть у муниципальных перевозчиков. Частным компаниям для усиления безопасности нужно подключиться к спутниковой системе навигации «Глонасс», чтобы можно было отслеживать их маршрут.