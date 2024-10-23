В Узбекистане предупредили взрослых квадроберов о наказании

В Узбекистане в последнее время в соцсетях стали распространяться видео детей в масках животных. В частности, один из них, подражая собаке, набросился на прохожих и напугал других детей. Сотрудники полиции в Ташкенте провели профилактическую беседу с родителям двух квадроберов, их предупредили о штрафах на сумму до 1,875 миллиона сумов (около 150 долларов) за неисполнение ими обязанностей по воспитанию ребёнка.