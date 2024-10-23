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В Узбекистане предупредили взрослых квадроберов о наказании

МВД Узбекистана предупредило взрослых квадроберов о наказании до 15 суток ареста.

Источник: Freepik

ТАШКЕНТ, 23 окт — РИА Новости. МВД Узбекистана выступило с предупреждением для взрослых жителей страны, увлекающихся субкультурой квадробинга, о привлечении к ответственности за мелкое хулиганство вплоть до 15 суток ареста, текст предупреждения опубликовала пресс-служба министерства.

В Узбекистане в последнее время в соцсетях стали распространяться видео детей в масках животных. В частности, один из них, подражая собаке, набросился на прохожих и напугал других детей. Сотрудники полиции в Ташкенте провели профилактическую беседу с родителям двух квадроберов, их предупредили о штрафах на сумму до 1,875 миллиона сумов (около 150 долларов) за неисполнение ими обязанностей по воспитанию ребёнка.

«Действия совершеннолетних граждан, увлекающихся субкультурой квадробинга также подпадают под административную ответственность».

говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МВД.

По данным ведомства, увлечение взрослых квадробингом будут квалифицироваться по статье административного кодекса «мелкое хулиганство» и наказываться штрафом от трех до пяти базовых расчетных величин (от 88,5 до 147 долларов) или административным арестом до 15 суток.

«В соцсетях пользователи в республике сейчас ведут обсуждение фактов квадробинга, главным образом, из пабликов в государствах СНГ», — пояснили РИА Новости в пресс-службе необходимость такого предупреждения.

Квадробинг, или квадробика — подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.