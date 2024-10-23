В Узбекистане предупредили взрослых квадроберов о наказании

ТАШКЕНТ, 23 окт — РИА Новости. МВД Узбекистана выступило с предупреждением для взрослых жителей страны, увлекающихся субкультурой квадробинга, о привлечении к ответственности за мелкое хулиганство вплоть до 15 суток ареста, текст предупреждения опубликовала пресс-служба министерства.
В Узбекистане в последнее время в соцсетях стали распространяться видео детей в масках животных. В частности, один из них, подражая собаке, набросился на прохожих и напугал других детей. Сотрудники полиции в Ташкенте провели профилактическую беседу с родителям двух квадроберов, их предупредили о штрафах на сумму до 1,875 миллиона сумов (около 150 долларов) за неисполнение ими обязанностей по воспитанию ребёнка.
«Действия совершеннолетних граждан, увлекающихся субкультурой квадробинга также подпадают под административную ответственность».
По данным ведомства, увлечение взрослых квадробингом будут квалифицироваться по статье административного кодекса «мелкое хулиганство» и наказываться штрафом от трех до пяти базовых расчетных величин (от 88,5 до 147 долларов) или административным арестом до 15 суток.
«В соцсетях пользователи в республике сейчас ведут обсуждение фактов квадробинга, главным образом, из пабликов в государствах СНГ», — пояснили РИА Новости в пресс-службе необходимость такого предупреждения.
Квадробинг, или квадробика — подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.