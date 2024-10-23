В Перми пансионат для инвалидов и пенсионеров хотят закрыть из-за нарушений

Пансионат для инвалидов и пенсионеров в Перми хотят закрыть из-за многочисленных нарушений, сообщает прокуратура.
Речь идёт об одном из специализированных учреждений в Мотовилихинском районе города. Множество проблем и нарушений в пансионате были обнаружены во время проверки, организованной прокуратурой совместно с МЧС, Роспотребнадзором и Минтруда и соцразвития региона.
Прокуратура также установила, что само здание пансионата не обустроено пандусами, а также кнопками вызова персонала в душевых и санузлах.
В отношении предпринимателя были вынесены представления сразу по нескольким статьям КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», «Нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий», «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)» и «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг».
«По результатам проверки прокурор обратился в суд с иском о запрете деятельности по предоставлению услуг по социальному обслуживанию граждан в данном учреждении», — подытожили в надзорном органе.