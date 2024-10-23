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В Перми пансионат для инвалидов и пенсионеров хотят закрыть из-за нарушений

Прокуратура нашла нарушения в медобслуживании, питании и пожарной безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Пансионат для инвалидов и пенсионеров в Перми хотят закрыть из-за многочисленных нарушений, сообщает прокуратура.

Речь идёт об одном из специализированных учреждений в Мотовилихинском районе города. Множество проблем и нарушений в пансионате были обнаружены во время проверки, организованной прокуратурой совместно с МЧС, Роспотребнадзором и Минтруда и соцразвития региона.

Как выяснил надзорный орган, учреждение оказалось не приспособлено для проживания инвалидов и маломобильных граждан. В частности, на лестницах нашли горючие материалы, а также открытые электрокабели и провода. Пансионат не смог обеспечить постояльцев постельными принадлежностями и полотенцами. Ещё ряд нарушений нашли в организации питания и медицинского обслуживания.

Прокуратура также установила, что само здание пансионата не обустроено пандусами, а также кнопками вызова персонала в душевых и санузлах.

В отношении предпринимателя были вынесены представления сразу по нескольким статьям КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», «Нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий», «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)» и «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг».

«По результатам проверки прокурор обратился в суд с иском о запрете деятельности по предоставлению услуг по социальному обслуживанию граждан в данном учреждении», — подытожили в надзорном органе.

Прокуратура