В Перми пансионат для инвалидов и пенсионеров хотят закрыть из-за нарушений

Речь идёт об одном из специализированных учреждений в Мотовилихинском районе города. Множество проблем и нарушений в пансионате были обнаружены во время проверки, организованной прокуратурой совместно с МЧС , Роспотребнадзором и Минтруда и соцразвития региона.

Как выяснил надзорный орган, учреждение оказалось не приспособлено для проживания инвалидов и маломобильных граждан. В частности, на лестницах нашли горючие материалы, а также открытые электрокабели и провода. Пансионат не смог обеспечить постояльцев постельными принадлежностями и полотенцами. Ещё ряд нарушений нашли в организации питания и медицинского обслуживания.