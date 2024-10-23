Дети из благополучных семей в опасности: психологи Приморья бьют тревогу

Она также отметила, что диверсии против детей из благополучных сетей совершаются, как правило, в социальных сетях. Жертвами преступников чаще всего становятся дети от 8 до 11 лет, родители которых раньше не сталкивались с подобными проблемами: ребенок имеет хорошую успеваемость в школе, посещает разные кружки и спортивные секции, никогда не был «на карандаше» у правоохранительных органов или органов опеки. Злоумышленники пытаются установить с такими детьми доверие, а после выступают с опасным призывом, например, просят ребенка уйти от родителей.