Дети из благополучных семей в опасности: психологи Приморья бьют тревогу

«Психологические проблемы у детей сегодня — частое явление, Приморье здесь, к сожалению, не исключение. В день поступает от пяти до 35 звонков на “телефоны доверия”. За каждым из них — трагедия и детская жизнь, дошедшая в один миг до “точки невозврата”», — рассказала главный врач краевой клинической детской психиатрической больницы, врач высшей категории, психотерапевт Анастасия Горохова.
Она также отметила, что диверсии против детей из благополучных сетей совершаются, как правило, в социальных сетях. Жертвами преступников чаще всего становятся дети от 8 до 11 лет, родители которых раньше не сталкивались с подобными проблемами: ребенок имеет хорошую успеваемость в школе, посещает разные кружки и спортивные секции, никогда не был «на карандаше» у правоохранительных органов или органов опеки. Злоумышленники пытаются установить с такими детьми доверие, а после выступают с опасным призывом, например, просят ребенка уйти от родителей.
Так, специалисты кризисного центра обрабатывают в день от пяти до 35 звонков на «телефоны доверия», куда обращаются не только родители, но и другие люди, ставшие свидетелями правонарушения против ребёнка и которым небезразлична его судьба.
Анастасия Горохова также призывает жителей Приморского края не оставаться в стороне. На «телефон доверия» стоит позвонить, если вы замечаете странности в поведении знакомых вам детей или в случае, если стали свидетелем совершения в их отношении преступления. Позвонить можно по номеру
Напомним, что в марте 2024 года правительство одобрило отправку трудных подростков, совершивших два и более административных нарушения в год, в центры временного содержания на срок до 45 дней. Это будет способствовать быстрому выявлению потенциально опасных подростков.