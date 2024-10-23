В РФ создали повышающий качество онлайн-рекомендаций алгоритм

«Представьте, что у вас есть руководство, как собрать радиомодель самолета, и пять готовых моделей, уже собранных по этому чертежу. Мы создали модель по аналогичному чертежу, а затем, проанализировав влияние различных компонентов на результат, смогли выбрать оптимальные значения для каждого из них. За счет этого наша модель получилась лучше других», — пояснил исследователь рекомендательных систем в Центре искусственного интеллекта Т-Банка Александр Милоградский, чьи слова приводят в Т-Банке.