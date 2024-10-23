Таможня пресекла ввоз партии телевизоров из Польши по заниженной стоимости. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В сообщении говорится, что телевизоры на сумму около 350 тысяч рублей, как было заявлено в документах, ввозил в Беларусь польский перевозчик через КПП «Козловичи». Сотрудники Брестской таможни выяснили, что заявленная стоимость телевизоров занижена более чем в 1,5 раза.
В ГТК обратили внимание на то, что недостоверные данные могли послужить основанием для неуплаты в бюджет примерно 54 тысяч рублей таможенных платежей.
Ранее ГТК отреагировал на запрет о перемещении по Латвии авто на белорусских номерах.
Тем временем белорусы могут получить водительские права в России без пересдачи экзаменов.