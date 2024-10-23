Ученые Севастополя проведут вторую масштабную экспедицию на Каспий в 2025 году

По данным министерства, ученые за две недели преодолели путь вдоль побережья от северной до южной границы Дагестана — это около 600 км. Они собрали экземпляры макрофитов, рыб и ракообразных. С использованием современных методов молекулярно-генетических исследований ученые планируют впервые установить, насколько близкородственные связи существуют между каспийскими видами и обитателями Азово-Черноморского бассейна, выявить внутрипопуляционную изменчивость, понять не только пути эволюции и расселения видов, но и механизмы их адаптации к условиям замкнутых и полузамкнутых морей, а также ответить на вопрос — как развивались эти организмы после распада древнего океана Тетис, куда входили все три моря.