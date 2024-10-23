Ученые сказали об увеличении числа магнитных бурь в 2025-м — что ждать белорусам

В сообщении говорится, что Солнце достигло пика своего солнечного цикла. Это, в свою очередь, приведет к увеличению числа магнитных бурь, а также северных сияний в 2025 году. Ученые допускают, что рост числа магнитных бурь также может сказаться на спутниках, астронавтах, нарушить системы навигации, связи, GPS. Кроме того, влияние может распространиться и на электросети на Земле.