Ученые сказали об увеличении числа магнитных бурь в 2025-м — что ждать белорусам

Ученые предупредили об увеличении числа магнитных бурь в 2025 году — что ждать белорусам. Подробности пишет портал MЛЫН.BY. со ссылкой на специалистов NASA.
В сообщении говорится, что Солнце достигло пика своего солнечного цикла. Это, в свою очередь, приведет к увеличению числа магнитных бурь, а также северных сияний в 2025 году. Ученые допускают, что рост числа магнитных бурь также может сказаться на спутниках, астронавтах, нарушить системы навигации, связи, GPS. Кроме того, влияние может распространиться и на электросети на Земле.
Специалисты добавляют, что именно частые вспышки на Солнце выступают результатом его активной фазы. Отмечается, что она продлится еще примерно год, а затем пойдет на спад.
Ранее ученый назвал частоту магнитных бурь в Беларуси: «50−60 магнитных бурь в год, от нескольких часов до нескольких суток».
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