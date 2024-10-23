В Уфе полностью закроют Шакшинский мост

В Уфе на месяц закроют Шакшинский мост. Об ограничениях напомнил глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов. Движение по обновляемому мосту будет приостановлено с восьми вечера 23 октября до 24 ноября.
Строители в течение месяца будут соединять левую и правую части моста в единое целое. В частности, запланированы сварочные и монтажные работы.
Власти города просят уфимцев заранее планировать маршрут и учитывать изменения в расписании маршруток и общественного транспорта.
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