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В Уфе полностью закроют Шакшинский мост

В период перекрытия изменена схема движения муниципальных маршрутов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на месяц закроют Шакшинский мост. Об ограничениях напомнил глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов. Движение по обновляемому мосту будет приостановлено с восьми вечера 23 октября до 24 ноября.

Строители в течение месяца будут соединять левую и правую части моста в единое целое. В частности, запланированы сварочные и монтажные работы.

Власти города просят уфимцев заранее планировать маршрут и учитывать изменения в расписании маршруток и общественного транспорта.

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