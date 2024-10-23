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Капитальный ремонт продолжается в одной из школ Хабаровска

Внутри здания ведётся отделка помещений, устанавливаются перегородки, монтируется система вентиляции, ремонтируется кровля.

Источник: Соцсети

Вчера представители администрации города совместно с руководством школы № 13 провели проверку качества и своевременности выполнения капитального ремонта здания. Работы идут полным ходом, и на данный момент специалисты занимаются сразу несколькими направлениями, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровскаю.

Процесс идёт активно, и на текущий момент специалисты занимаются несколькими ключевыми направлениями. Внутри здания ведётся отделка помещений, устанавливаются перегородки, монтируется система вентиляции, ремонтируется кровля. Параллельно идёт замена систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, а также прокладка охранной и пожарной сигнализации.

Благоустройство прилегающей территории является важной частью проекта. Вокруг школы ведутся работы по созданию комфортной и безопасной зоны для учеников и педагогов.

строительство