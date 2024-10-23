Капитальный ремонт продолжается в одной из школ Хабаровска

Вчера представители администрации города совместно с руководством школы № 13 провели проверку качества и своевременности выполнения капитального ремонта здания. Работы идут полным ходом, и на данный момент специалисты занимаются сразу несколькими направлениями, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровскаю.