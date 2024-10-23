Узбекистанец Алишер Ганиев стал чемпионом мира по спортивной борьбе

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Представитель сборной Узбекистана Алишер Ганиев завоевал золото на чемпионате мира по спортивной борьбе U-23 в Албании, сообщает пресс-служба НОК.
«На чемпионате мира по спортивной борьбе U23 в Албании сборная Узбекистана завоевала свою первую награду высшей пробы. Государственный гимн Республики Узбекистан прозвучал в честь Алишера Ганиева (-60 кг)», — говорится в сообщении.
Узбекистанец вышел на ковер против нейтрального спортсмена Динислама Бамматова, одержав победу со счетом 8:4.
Чемпионат мира по борьбе U-23 среди спортсменов до 23-х лет проходит в столице Албании Тиране с 21 по 27 октября.