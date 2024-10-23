В Волгоградской области 17 лет никто не болел тулерямией

Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области об опасности тулерямии. И хотя последние 17 лет в регионе не было ни одного случая заболевания, инфекция никуда не делась, ведь на территории находится природный очаг. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, тулерямия передается через носителей — насекомых, больных животных, а также через продукты и воду.