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В Волгоградской области 17 лет никто не болел тулерямией

Роспотребнадзор напомнил волгоградцам о тулерямии.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области об опасности тулерямии. И хотя последние 17 лет в регионе не было ни одного случая заболевания, инфекция никуда не делась, ведь на территории находится природный очаг. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, тулерямия передается через носителей — насекомых, больных животных, а также через продукты и воду.

— Переносчиком возбудителя туляремии являются многочисленные виды грызунов, насекомоядных и другие виды животных. Резервуаром возбудителя являются клещи, комары, слепни, — напомнили санитарные врачи.

Среди симптомов — температура, боли в голове и мышцах, озноб, слабость, потеря аппетита. При первых симптомах необходимо обратиться к врачу. Стоит помнить о вакцинации и мерах профилактики.

здоровье