Бабье лето будет недолгим. На Кубань пришло короткое потепление

Самые теплые дни ожидаются 23 и 24 октября, но уже к концу рабочей недели на Кубани начнет снова холодать. С каждый днем температура воздуха будет снижаться на два-три градуса. Так, в пятницу, 25 октября, в регионе прогнозируют +11…+16 градусов, а в субботу, 26 октября, еще ниже — +7…+12.