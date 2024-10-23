Бабье лето будет недолгим. На Кубань пришло короткое потепление

После резкого похолодание на Кубань снова пришло тепло. 23 и 24 октября воздух прогреется до +19 градусов, сообщают синоптики.
«На погоду Краснодарского края усилится влияние антициклона. Его стараниями облаков в небе над регионом станет меньше, обойдется без дождей и солнечные лучи продолжат процессы прогрева воздушные масс, приближая температуру к границам климатической нормы», — рассказал ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.
Так, в среду, 23 октября, в регионе прогнозируют переменную облачность, дождей не ожидается. На Кубани будет ветер 4−9 м/с, а в некоторых районах западной половины края ожидаются порывы до 12 м/с.
Днем в Краснодарском крае температура воздуха составит +14…+19 градусов, на Азовском побережье — +13…+18, в горах — +6…+11, в краевой столице — +15…+17, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Самые теплые дни ожидаются 23 и 24 октября, но уже к концу рабочей недели на Кубани начнет снова холодать. С каждый днем температура воздуха будет снижаться на два-три градуса. Так, в пятницу, 25 октября, в регионе прогнозируют +11…+16 градусов, а в субботу, 26 октября, еще ниже — +7…+12.
«Характер погоды снова поменяется. Местами в Краснодарском крае пройдут дожди, и на территорию региона начнут поступать холодные воздушные массы», — рассказала начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Вилия Тукаева.