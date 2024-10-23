Олег Газманов и Зара выступят в Нижнем Новгороде 4 ноября

Напомним, что масштабные патриотические и религиозные мероприятия, посвященные Дню народного единства и Дню Казанской иконы Божией Матери, пройдут в Нижнем Новгороде 4 ноября. В этот день нижегородцев и гостей города ожидают гастрономическая ярмарка, мастер-классы и историческая реконструкция.