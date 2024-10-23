Олег Газманов и Зара выступят в Нижнем Новгороде 4 ноября

Народный артист России Олег Газманов, а также певица Зара и рэпер ST выступят в Нижнем Новгороде 4 ноября. В концертном зале «МТС Live Холл» на Октябрьской площади пройдёт финальный гала-концерт национального проекта «Родники-2024». Об этом сообщают организаторы.
— Второй сезон песенного конкурса «Родники» завершится выступлением 25 финалистов, среди которых выберут победителей в 5 номинациях, — уточнили организаторы.
Также во время концерта наградят победителя народного голосования и Гран-при конкурса «Родники».
Напомним, что масштабные патриотические и религиозные мероприятия, посвященные Дню народного единства и Дню Казанской иконы Божией Матери, пройдут в Нижнем Новгороде 4 ноября. В этот день нижегородцев и гостей города ожидают гастрономическая ярмарка, мастер-классы и историческая реконструкция.