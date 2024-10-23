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Олег Газманов и Зара выступят в Нижнем Новгороде 4 ноября

Мероприятие пройдет в концертном зале «МТС Live Холл».

Источник: Комсомольская правда

Народный артист России Олег Газманов, а также певица Зара и рэпер ST выступят в Нижнем Новгороде 4 ноября. В концертном зале «МТС Live Холл» на Октябрьской площади пройдёт финальный гала-концерт национального проекта «Родники-2024». Об этом сообщают организаторы.

— Второй сезон песенного конкурса «Родники» завершится выступлением 25 финалистов, среди которых выберут победителей в 5 номинациях, — уточнили организаторы.

Также во время концерта наградят победителя народного голосования и Гран-при конкурса «Родники».

Напомним, что масштабные патриотические и религиозные мероприятия, посвященные Дню народного единства и Дню Казанской иконы Божией Матери, пройдут в Нижнем Новгороде 4 ноября. В этот день нижегородцев и гостей города ожидают гастрономическая ярмарка, мастер-классы и историческая реконструкция.

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