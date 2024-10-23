В 2026 году цирк в Самаре могут закрыть на реконструкцию

Документацию для реконструкции самарского цирка уже начинали делать. Но в 2023 году процесс приостановили, так как не было подтверждения финансирования. Возможно, после реконструкции в самарском цирке появится общежитие. Этот вопрос рассматривают, так как у большого цирка нет ни общежития, ни гостиницы.