В 2026 году цирк в Самаре могут закрыть на реконструкцию

В Самаре могут начать реконструкцию здания цирка. Предварительно, на реконструкцию его могут закрыть в 2026 году. Сейчас проект реконструкции проходит этап согласований.
— Самарский цирк — наша гордость, и мы за него переживаем, — рассказал в беседе с ТАСС гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.
Документацию для реконструкции самарского цирка уже начинали делать. Но в 2023 году процесс приостановили, так как не было подтверждения финансирования. Возможно, после реконструкции в самарском цирке появится общежитие. Этот вопрос рассматривают, так как у большого цирка нет ни общежития, ни гостиницы.
Здание цирка в Самаре построили в 1969 году. В 2023 году, по предварительным подсчетам, на его реконструкцию нужно было 1,3 миллиардов рублей, но после корректировки эта цифра, скорее всего, станет выше.