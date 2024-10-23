Мингорисполком предупредил об отсутствии воды в минской Курасовщине

По информации «Минскводоканала», с 22.00 среды, 23 октября и до 06.00 24 октября в микрорайонах «Курасовщина — 1, 2» будет отсутствовать вода. Сказано, что это связано с плановыми строительными работами организации Трест № 15 «“Спецстрой”.