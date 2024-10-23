Мингорисполком предупредил об отсутствии воды в минской Курасовщине. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
«В микрорайонах “Курасовщина — 1, 2” будет отсутствовать водоснабжение», — говорится в сообщении.
По информации «Минскводоканала», с 22.00 среды, 23 октября и до 06.00 24 октября в микрорайонах «Курасовщина — 1, 2» будет отсутствовать вода. Сказано, что это связано с плановыми строительными работами организации Трест № 15 «“Спецстрой”.
Кроме того, отмечается, что в период запуска водопроводной сети возможно изменение качества воды. В Мингорисполкоме заметили, что автоцистерны с питьевой водой были выставлены по следующим адресам. Указаны улицы Ландера, 8, 62/2, Корженевского, 4, 17, Казинца, 76.
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