Олбани
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ретро-поезд совершит прощальный рейс сезона из Ростова в Таганрог

Он будет 26 октября.

Источник: Аргументы и факты

В субботу, 26 октября, пригородный поезд на паровозной тяге совершит последний в сезоне рейс из Ростова-на-Дону в Таганрог. Об этом рассказали в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Отправление намечено на 9:35. Прибытие на вокзал Таганрог-Пассажирский будет в 11:35. Через шесть с половиной часов состав отправится назад — в 18:07. Прибытие в Ростов — в 20:10.

Проездные документы на этот пригородный поезд продаются с обозначением мест, причём количество билетов ограничено — в состав включены плацкартные вагоны. Билеты стоят 154 рубля.