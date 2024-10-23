Ретро-поезд совершит прощальный рейс сезона из Ростова в Таганрог

В субботу, 26 октября, пригородный поезд на паровозной тяге совершит последний в сезоне рейс из Ростова-на-Дону в Таганрог. Об этом рассказали в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.
Отправление намечено на 9:35. Прибытие на вокзал Таганрог-Пассажирский будет в 11:35. Через шесть с половиной часов состав отправится назад — в 18:07. Прибытие в Ростов — в 20:10.
Проездные документы на этот пригородный поезд продаются с обозначением мест, причём количество билетов ограничено — в состав включены плацкартные вагоны. Билеты стоят 154 рубля.