Здание ВКИУ не будут использовать для нужд театра «У Моста»

Напомним, о переговорах по поводу аренды здания клуба площадью 4,2 тыс. кв. м для нужд театра городские власти сообщили в 2022 году. Предполагалось, что собственник отремонтирует и подготовит пространство для сцены за свой счет. В зале должны были разместить 500 посадочных мест. Однако в июле 2024 года госэкспертиза при обследовании здания выявила недочеты, препятствующие реализации проекта. В частности, в помещении отсутствовали противодымные системы защиты, не были предусмотрены светопроемы в наружных стенах, не соблюдены параметры микроклимата. Также выяснилось, что здание не оборудовано для маломобильных групп населения, а лестничные отсеки не соответствуют нормативным требованиям.