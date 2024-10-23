Здание ВКИУ не будут использовать для нужд театра «У Моста»

По словам источника «Ъ-Прикамье», помещения не соответствуют необходимым требованиям, из-за чего обустройство нового зала там невозможно. Ранее издание «Текст» сообщало о том, что в здании якобы началось строительство дополнительного эвакуационного выхода для будущего зала.
Сегодня газета «Текст» со ссылкой на художественного руководителя театра «У Моста» Сергея Федотова сообщила, что помещения бывшего ВКИУ могут модернизировать для новой сцены театра «У Моста». По информации издания, там началось обустройство дополнительного эвакуационного выхода из зала. «Ждем и надеемся все-таки на это здание. Других вариантов сейчас нет», — цитирует «Текст» господина Федотова.
Как пояснил «Ъ-Прикамье» источник, близкий к мэрии, информация о проведении ремонтных работ для размещения новой сцены театра не соответствует действительности. «Это частное помещение, администрацией города никаких переговоров о возможности его реконструкции под размещение театра “У Моста” с собственником не ведется», — сообщил собеседник.
Напомним, о переговорах по поводу аренды здания клуба площадью 4,2 тыс. кв. м для нужд театра городские власти сообщили в 2022 году. Предполагалось, что собственник отремонтирует и подготовит пространство для сцены за свой счет. В зале должны были разместить 500 посадочных мест. Однако в июле 2024 года госэкспертиза при обследовании здания выявила недочеты, препятствующие реализации проекта. В частности, в помещении отсутствовали противодымные системы защиты, не были предусмотрены светопроемы в наружных стенах, не соблюдены параметры микроклимата. Также выяснилось, что здание не оборудовано для маломобильных групп населения, а лестничные отсеки не соответствуют нормативным требованиям.
Сейчас театр располагается в здании на ул. Куйбышева, 11.