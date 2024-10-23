Гарик Гаспарян занял пост в администрации Братска

Известно, что раньше этот пост занимал Николай Юшков. В своем тг-канале новостью поделился и мэр города Александр Дубровин. Заинтересованные благополучием северной столицы Иркутской области горожане, стали отправлять поздравления со вступлением в должность Гарику Гаспаряну.