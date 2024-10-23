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Гарик Гаспарян занял пост в администрации Братска

Он занял должность главы отдела экологии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В администрации Братска произошли кадровые изменения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, должность зама главы комитета промышленности и транспорта занял Гарик Гаспарян.

— Заместитель председателя комитета промышленности и транспорта, заведующим отделом экологии назначен Гарик Гаспарян, — поделились в администрации.

Известно, что раньше этот пост занимал Николай Юшков. В своем тг-канале новостью поделился и мэр города Александр Дубровин. Заинтересованные благополучием северной столицы Иркутской области горожане, стали отправлять поздравления со вступлением в должность Гарику Гаспаряну.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области прогнозируют подъем заболеваемости гриппом в ноябре. Пока известно о 10 заболевших.