Из-за тумана водителей Ростовской области просят быть внимательнее

«Строго соблюдайте скоростной режим, дистанцию, боковой интервал и откажитесь от резких маневров», — пишет управление Госавтоинспекции по Ростовской области.
Пешеходов просят использовать световозвращающие элементы.
Ростовская область, 23 октября 2024. DON24.RU. Из-за тумана водителей Ростовской области просят быть особенно внимательными и осторожными за рулем.
«Строго соблюдайте скоростной режим, дистанцию, боковой интервал и откажитесь от резких маневров», — пишет управление Госавтоинспекции по Ростовской области.
Пешеходов просят использовать световозвращающие элементы.