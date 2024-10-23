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Из-за тумана водителей Ростовской области просят быть внимательнее

Ростовская область, 23 октября 2024. DON24.RU. Из-за тумана водителей Ростовской области просят быть особенно внимательными и осторожными за рулем.

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Источник: Don24.ru

«Строго соблюдайте скоростной режим, дистанцию, боковой интервал и откажитесь от резких маневров», — пишет управление Госавтоинспекции по Ростовской области.

Пешеходов просят использовать световозвращающие элементы.