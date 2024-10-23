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Мэр Джанкоя Игорь Ивин поручил проверить маршрутки в городе

Глава города поручил своему заму проконтролировать работу общественного транспорта.

Мэр Джанкоя Игорь Ивин регулярно проверяет уровень работы общественного транспорта в городе. В связи с этим он поручил своему заместителю проехаться на местных маршрутках, пишет телеграм-канал (12+) главы города.

На этот раз представитель власти проехался по маршруту № 5, который является одним из самых востребованных в городе.

«В первую очередь проверяем соблюдение расписания, графики и интервалы движения автобусов. От работы общественного транспорта во многом зависит комфорт жителей города.» — отметил Игорь Ивин.