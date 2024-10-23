24 октября в Левобережном районе Воронежа отключат воду

В четверг, 24 октября, в Воронеже на улице Чебышева в районе дома № 32 специалисты РВК будут менять задвижку на трубе диаметром 200 мм. В связ с проведением плановых работ, жителям Левобережного района временно — с 09:30 до 13:00 — отключат воду.