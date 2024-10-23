24 октября в Левобережном районе Воронежа отключат воду

В четверг, 24 октября, в Воронеже на улице Чебышева в районе дома № 32 специалисты РВК будут менять задвижку на трубе диаметром 200 мм. В связ с проведением плановых работ, жителям Левобережного района временно — с 09:30 до 13:00 — отключат воду.
Ограничения коснуться адресов:
ул. Ростовская (кроме жилых домов 21, 25, 29а, 33, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43);
ул. Новосибирская;
ул. Менделеева;
ул. Небольсина;
ул. Цимлянская;
пер. Цимлянский;
ул. Путилина;
ул. Костромская;
ул. Танеева;
ул. Саврасова;
ул. Ярославская;
ул. Корольковой;
пер. Ростовский;
пер. Прохладный;
ул. Чебышева 5, 5а, 5а/2, 5 В, 7, 7 л, 7 г, 9, 9а, 9б, 9 В, 9/3, 9к10, 11а, 11б, 11 г, 13, 13/2, 13/3, 20, 22, 24.
Не будет воды и в квартале, ограниченном улицами: Новикова — Волкова — Ново-Воронежская — Шубина — Новосибирская.