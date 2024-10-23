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24 октября в Левобережном районе Воронежа отключат воду

Водоканал будет менять задвижку на сети.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 24 октября, в Воронеже на улице Чебышева в районе дома № 32 специалисты РВК будут менять задвижку на трубе диаметром 200 мм. В связ с проведением плановых работ, жителям Левобережного района временно — с 09:30 до 13:00 — отключат воду.

Ограничения коснуться адресов:

ул. Ростовская (кроме жилых домов 21, 25, 29а, 33, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43);

ул. Новосибирская;

ул. Менделеева;

ул. Небольсина;

ул. Цимлянская;

пер. Цимлянский;

ул. Путилина;

ул. Костромская;

ул. Танеева;

ул. Саврасова;

ул. Ярославская;

ул. Корольковой;

пер. Ростовский;

пер. Прохладный;

ул. Чебышева 5, 5а, 5а/2, 5 В, 7, 7 л, 7 г, 9, 9а, 9б, 9 В, 9/3, 9к10, 11а, 11б, 11 г, 13, 13/2, 13/3, 20, 22, 24.

Не будет воды и в квартале, ограниченном улицами: Новикова — Волкова — Ново-Воронежская — Шубина — Новосибирская.

ЖКХ