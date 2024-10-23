Бастрыкину пожаловались на общественный транспорт в Самаре

Обращение направила многодетная мать. Она рассказала, что один из местных перевозчиков не обеспечивает безопасный проезд. Водители дважды высаживали восьмилетнюю дочь заявительницы, у которой есть право на бесплатный проезд. Также женщина рассказала о нехватке транспорта, обслуживаемого другой компанией, из-за чего жильцы многоквартирных домов на улице Советской Армии не могут вовремя добраться до медучреждений и других социально значимых объектов. Организована проверка.