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Бастрыкину пожаловались на общественный транспорт в Самаре

Обращение направила многодетная мать.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Главе СК Александру Бастрыкину пожаловались на общественный транспорт в Самаре, сообщает информационный центр ведомства.

Обращение направила многодетная мать. Она рассказала, что один из местных перевозчиков не обеспечивает безопасный проезд. Водители дважды высаживали восьмилетнюю дочь заявительницы, у которой есть право на бесплатный проезд. Также женщина рассказала о нехватке транспорта, обслуживаемого другой компанией, из-за чего жильцы многоквартирных домов на улице Советской Армии не могут вовремя добраться до медучреждений и других социально значимых объектов. Организована проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства», — прокомментировали в центре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Самаре проверят иностранных продавцов на Кировском рынке.