Cнег и дожди обрушатся на Казахстан

В распространяемом сообщении сказано, что в ближайшие трое суток на большей части страны под влиянием циклона сохраняется неустойчивая погода. Ожидаются осадки.
К примеру, 24 октября на юго-востоке страны прогнозируют сильные дожди, в горных районах — снег.
«По республике также ожидаются усиление ветра, туман и гололедные явления».
В заключении метеорологи подчеркивают, что в температурном режиме существенных изменений не ожидается.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 23 октября в 16 областях Казахстана. Подробнее можно ознакомиться по этой ссылке.
Также сообщалось, что октябрь принесет сильные осадки и температуру от −10 до +28°. Подробнее с прогнозом на месяц можно ознакомиться тут.