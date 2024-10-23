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Cнег и дожди обрушатся на Казахстан

Специалисты РГП «Казгидромет» рассказали о прогнозе погоды на 24—26 октября 2024 года. По данным синоптиков, на большей части Казахстана пройдут сильные осадки, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Олбани: +16° 3 м/с 68% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: Zakon.kz

В распространяемом сообщении сказано, что в ближайшие трое суток на большей части страны под влиянием циклона сохраняется неустойчивая погода. Ожидаются осадки.

К примеру, 24 октября на юго-востоке страны прогнозируют сильные дожди, в горных районах — снег.

«По республике также ожидаются усиление ветра, туман и гололедные явления».

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

В заключении метеорологи подчеркивают, что в температурном режиме существенных изменений не ожидается.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 23 октября в 16 областях Казахстана. Подробнее можно ознакомиться по этой ссылке.

Также сообщалось, что октябрь принесет сильные осадки и температуру от −10 до +28°. Подробнее с прогнозом на месяц можно ознакомиться тут.