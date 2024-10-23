Выброшенного из гнезда аистенка спасли в парке «Лога» Ростовской области

В парке «Лога» под Каменском-Шахтинским вылечили и приютили аистенка Боню. Пернатый выпал из гнезда с высокой водонапорной башни, его спасли люди, но через время птице потребовалась помощь специалистов.
Птенец попал в добрые руки в середине июня.
— Его из гнезда выкинули родители. При падении было сломано крыло. Первое время он почти не вставал. Кормили его мясом, желудочками, сердечками, иногда в его меню были лягушки. Позже он окреп, стал ходить по двору, — рассказали спасители птицы.
Через время Боня внезапно начал отказывался от корма и за неделю оказался очень истощен. Обитателем парка аистенок стал в конце августа.
— После приезда около недели его кормили искусственно, кололи антибиотики, противовирусные, витамины. Почти месяц ждали пока окрепнет. Потом возили на обследование в Ростове. Рентген показал, что восстановить естественное положение костей не удастся, — сообщили в фонде парка «Лога».
Сейчас крылатый находится в вольере с другими аистами. Специалисты надеются, что молодую птицу примут в свою семью.