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Выброшенного из гнезда аистенка спасли в парке «Лога» Ростовской области

Аистенка Боню спасли в парке «Лога» под Каменском-Шахтинским.

Источник: Комсомольская правда

В парке «Лога» под Каменском-Шахтинским вылечили и приютили аистенка Боню. Пернатый выпал из гнезда с высокой водонапорной башни, его спасли люди, но через время птице потребовалась помощь специалистов.

Птенец попал в добрые руки в середине июня.

— Его из гнезда выкинули родители. При падении было сломано крыло. Первое время он почти не вставал. Кормили его мясом, желудочками, сердечками, иногда в его меню были лягушки. Позже он окреп, стал ходить по двору, — рассказали спасители птицы.

Через время Боня внезапно начал отказывался от корма и за неделю оказался очень истощен. Обитателем парка аистенок стал в конце августа.

— После приезда около недели его кормили искусственно, кололи антибиотики, противовирусные, витамины. Почти месяц ждали пока окрепнет. Потом возили на обследование в Ростове. Рентген показал, что восстановить естественное положение костей не удастся, — сообщили в фонде парка «Лога».

Сейчас крылатый находится в вольере с другими аистами. Специалисты надеются, что молодую птицу примут в свою семью.