В Хабаровском крае дождь пойдёт уже с мокрым снегом

Будет дуть сильный ветер. Так что не лишне помнить об осторожности и быть предельно внимательными на дорогах. Особенно это касается водителей, но и пешеходов тоже. И только в южных районах все обойдется дождем. Так, в Бикине днем +6…+8 градусов, ночью +2…+4, в Вяземском ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега, в светлое время суток воздух прогреется до +5…+7 градусов, на рассвете от + 1 до+3.