В Хабаровском крае дождь пойдёт уже с мокрым снегом

Циклон, который пришел в Хабаровский край, второй день продолжает свое шествие по городам и весям, но 24 октября уже почти всюду он принесет осадки в виде дождя и мокрого снега.
Будет дуть сильный ветер. Так что не лишне помнить об осторожности и быть предельно внимательными на дорогах. Особенно это касается водителей, но и пешеходов тоже. И только в южных районах все обойдется дождем. Так, в Бикине днем +6…+8 градусов, ночью +2…+4, в Вяземском ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега, в светлое время суток воздух прогреется до +5…+7 градусов, на рассвете от + 1 до+3.
В Хабаровске ночью синоптики прогнозируют дождь, ветер северный, и все тот же ветер, который сбивает с ног и вырывает зонты, с порывами до 15−20 метров в секунду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
В Советской Гавани днем еще относительно тепло, столбик термометра поднимется до отметки +7…+9 градусов, ночью опустится до +4…+6 градусов, небольшой снег. В Троицком небольшой дождь, днем +5…+7 градусов, ночью от 0 до +2 градусов. В Комсомольске-на-Амуре ночью осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха днем + 4…+6, на рассвете +1…-1. В Чегдомыне днем +3…+5, ночью +4…+6 градусов, в Николаевске-на-Амуре сильный дождь со снегом, днем воздух прогреется до +2…4, ночью температурные значения установятся от +1 до −1 и ветер, который может достигать 15−20 метров в секунду.
Уровень Амура у Хабаровска −27 сантиметров, в ближайшие дни река сбросит еще 10 — 15 сантиметров.
Этот день 24 октября называли Филипповой канителью. По традиции люди ходили на ближайший водоем. Предки верили, что если вода уже покрылась льдом и по нему можно пройтись, то следующий год выдастся благоприятным в финансовом плане.
Мы, увы, последовать этому совету не сможем, так что благополучие придется ковать иным способом. По другой версии, в воду кидали монетку. Если встать спиной к воде и кинуть денежку, то дела пойдут в гору и принесут прибыль.
В этот день женщины занимались рукоделием, занимались вышиванием канителью — тончайшей нитью, которую вытягивают из золотой или серебряной проволоки. И это — еще одно пояснение происхождения слова «канитель». Из-за сложностей в производстве этой нити люди стали любое хлопотное дело называть канителью.