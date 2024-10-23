«Каркас» для трафика. Что позволит убрать большегрузы с улиц Ростова

Сегодня в Ростове-на-Дону установлены запреты на въезд грузовиков в часы пик: с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. На 14 из 15 въездов в город размещены дорожные знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено». Работы по их установке начались в августе. Всего будет установлено более 500 знаков. Но грузовой и транзитный транспорт продолжает заезд в жилые районы.