«Каркас» для трафика. Что позволит убрать большегрузы с улиц Ростова

Сегодня одна из наиболее актуальных задач — создание в южном мегаполисе «грузового каркаса», уверен президент Ассоциации перевозчиков Ростовской области, депутат Законодательного собрания региона от фракции «Единая Россия» Магомед Дарсигов. Речь о том, чтобы определить перечень улиц, по которым будет организовано движение грузового и транзитного транспорта без заезда в жилые районы.
Это, как удалось понять rostov.aif.ru, избавит городские улицы от заторов, будет способствовать сохранности асфальтобетонного покрытия, улучшению в Ростове транспортной и экологической ситуации.
«Каркас» избавит от «пробок».
На данный момент из 2634 улиц мегаполиса выделены 150, которые помогут убрать большегрузы с основных транспортных артерий. На них и без того интенсивное движение пассажирских автобусов и легковых машин.
«Создание в Ростове “грузового каркаса” важно для того, чтобы, с одной стороны, избавить донскую столицу от “пробок”, а с другой — дать возможность грузовому транспорту выполнять прямую задачу: доставлять грузы чётко и в срок, — поясняет глава ассоциации. — И действовать нужно внимательно, осмотрительно, чтобы соблюсти баланс интересов всех участников процесса. Но при этом надо решительно действовать».
Срезают путь, портят асфальт.
Сейчас в регионе идёт активная работа по строительству Ростовского транспортного кольца (РТК), которое разгрузит город от транзитников. Однако и сейчас уже есть пути, которые позволяют водителям грузовиков попасть в нужное место, ничего не нарушая.
Тем не менее, многие нерадивые водители, чтобы срезать путь, едут через город под запрещающий знак, по обычным дорогам. Это приводит к увеличению количества заторов и многократно усиливает износ асфальтобетонного покрытия.
По данным ГАИ, в основном такие нарушения в Ростове происходят на проспекте Шолохова, улице Вятской и въезде со стороны Таганрога. Речь, в частности, об улице Малиновского и Таганрогском шоссе. «Такие ситуации допускать нельзя», — подчёркивает Магомед Дарсигов.
Высокие штрафы помогут.
Сегодня в Ростове-на-Дону установлены запреты на въезд грузовиков в часы пик: с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. На 14 из 15 въездов в город размещены дорожные знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено». Работы по их установке начались в августе. Всего будет установлено более 500 знаков. Но грузовой и транзитный транспорт продолжает заезд в жилые районы.
«Выход из этой ситуации — в повсеместном оборудовании камер видеофиксации и повышении штрафов за нарушения, — считает депутат. — Сейчас нарушитель обязан заплатить 500 рублей, а с учётом скидки 50% за своевременное погашение — 250 рублей. Этого мало. Например, в Москве штрафы подняли до 5 тыс. рублей, и нарушителей сразу убавилось».