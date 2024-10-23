Нравы имеет: Раскольников XXI века опять охотится на старух

В столичном кинотеатре «Художественный» 22 октября состоялась светская премьера сериала «Преступление и наказание» — десятисерийной адаптации романа Федора Достоевского. Действие перенесено в XXI век, где жертвой обезумевшего студента Родиона Раскольникова становится старуха-микрокредиторша. Главного героя на экране воплотил Иван Янковский. «Известия» посмотрели первые эпизоды и рассказывают, какой получилась современная интерпретация одного из главных русских литературных произведений. Осторожно, спойлеры!
Ночь. Улица. Фонарь. Мрачный бедный студент Родион Раскольников становится случайным свидетелем рассуждений двух незнакомцев о том, стоит ли одна смерть сотен жизней взамен. Например, если убить глупую, бессмысленную, злую и никому не нужную старушонку, взять ее деньги и с их помощью посвятить себя людям. Чисто теоретическая идея, озвученная прохожими, завладевает парнем и начинает постепенно сводить его с ума. «Тварь ли я дрожащая?» — всё чаще задается он вопросом.
В сериале «Преступление и наказание» классический сюжет произведения Федора Достоевского перенесен в реалии XXI века. Лохматый Раскольников носит модный бежевый тренч поверх одной и той же толстовки, страдает от безденежья (поэтому ворует еду в супермаркете) и мыслей о тщетности своего существования. Всюду его преследует Тень (чего не было в классическом произведении), которую никто вокруг больше не видит. Словно змий-искуситель или черт на плече, эта Тень буквально вкладывает топор в руки студента, жертвой которого в современном мире становится старуха-микрокредиторша.
Главную роль в адаптации сыграл Иван Янковский. По его словам, идея проекта возникла, когда они с режиссером Владимиром Мирзоевым снимали финал сериала «Топи», который впоследствии стал хитом.
— Во время подготовки к съемкам я искал вдохновение в литературе и живописи. Я пытался найти художника, который был бы созвучен моему герою, и через картины погрузиться во внутренний мир автора. Им оказался Эдвард Мунк. В тот момент я находился за границей и купил потрясающий сборник со всеми картинами Мунка — и просто листал его. Смотрел, вглядывался в тени, в странных персонажей. В нашем трейлере есть кадр, когда мой персонаж, Родион, кричит на мосту. Это, конечно, привет Мунку, его замечательной работе «Крик». Мы сняли эту сцену одной из первых, — рассказал Иван Янковский.
Наше настоящее в сериале — с отголосками прошлого, подкрепленного литературными фразами. «Коль я в летах, то это не значит, что я какой-то ретроград», — констатирует Петр Лужин XXI века. А реальное там вперемешку с воображаемым. В дряхлых петербургских коммуналках царит черная беднота, поглотившая не только Раскольникова, но и Мармеладовых, которые учат младших французскому, чтобы выдать замуж за благородных мужчин, а старшую вынуждают податься в проститутки. А в это время в баснословно богатом поместье Свидригайловых бродят призраки преступлений их владельцев. Заглядывает Тень и туда — нашептывает свои мрачные идеи сестре Раскольникова Дуняше, соблазняет ее. Дуняшу сыграла Любовь Аксенова. А Юлия Снигирь, которая недавно воплотила на экране булгаковскую Маргариту, здесь Марфа Петровна — богатая жена Аркадия Ивановича Свидригайлова.
— Мне не просто нравился роман «Преступление и наказание» — я поступала с отрывком из произведения в театральный институт. Читала его так эмоционально, что в какой-то момент на прослушивании Владимир Абрамович Этуш сказал: «Деточка, только умоляю, не надо так волноваться». В тот момент мне было не смешно, а сейчас вспоминаю эту историю с улыбкой. Не знаю, какой роман я любила больше — «Мастера и Маргариту» или «Преступление и наказание». Сравнивать эти книги сложно. Но все свои гештальты я, похоже, закрыла, — говорит актриса.
В современном прочтении Марфа Петровна пьет апероль, натирает дорогие сумки кремом и держит в страхе всё поместье, пока ее благоверный курит с Дуняшей кальян на свидании в саду и строит свой коварный план.
Состав у экранизации по-настоящему звездный. В сериале сыграли Тихон Жизневский (Дмитрий Разумихин), Виктория Толстоганова (Катерина Ивановна), Алена Михайлова (Соня Мармеладова), Сергей Беляев (Александр Заметов), Владислав Абашин (Аркадий Свидригайлов), Ёла Санько (старуха-процентщица), Никита Тарасов (Петр Лужин), Владимир Мишуков (Порфирий Петрович), Борис Хвошнянский (Тень).
Съемки проходили в Санкт-Петербурге — на набережных реки Фонтанки и канала Грибоедова, у памятника Ленину на Декабристов и у «Дома Раскольникова» на Гражданской, возле Никольского рынка и Новой Голландии. Часть сцен снимали в стенах настоящих коммуналок, покинутых жильцами.
Светская премьера «Преступления и наказания» состоялась во вторник, 22 октября, в кинотеатре «Художественный». Для широкой аудитории сериал будет доступен с 26 октября: на «Кинопоиске» выйдут первые четыре эпизода. Остальные шесть — 30 ноября.
Вероятно, критики и зрители будут построчно разбирать сериал на соответствие роману. Впрочем, когда речь заходит об адаптации, всё же стопроцентного совпадения ожидать не стоит. В чем-то она следует строкам произведения, в другом кажется слишком смелой. Но однозначно вызывает желание взять в руки книгу и перечитать Достоевского.