Нравы имеет: Раскольников XXI века опять охотится на старух

— Мне не просто нравился роман «Преступление и наказание» — я поступала с отрывком из произведения в театральный институт. Читала его так эмоционально, что в какой-то момент на прослушивании Владимир Абрамович Этуш сказал: «Деточка, только умоляю, не надо так волноваться». В тот момент мне было не смешно, а сейчас вспоминаю эту историю с улыбкой. Не знаю, какой роман я любила больше — «Мастера и Маргариту» или «Преступление и наказание». Сравнивать эти книги сложно. Но все свои гештальты я, похоже, закрыла, — говорит актриса.